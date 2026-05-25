MUGNANO, IPOTESI COMPRAVENDITA DI VOTI NEI PRESSI DI UN SEGGIO: ECCO COSA E’ ACCADUTO IERI IN VIA COLOMBO E IL LAVORO DEI CARABINIERI

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Controlli e accertamenti nella serata di ieri nei pressi della scuola di via Colombo, sede elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale.

Secondo quanto emerso, i carabinieri della Compagnia di Marano e della stazione di Mugnano hanno fermato un uomo che si trovava nelle vicinanze dei seggi e che sarebbe ritenuto vicino a un noto politico cittadino.

Durante le verifiche, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di fac simile riconducibili a un candidato al Consiglio comunale, un esponente politico del territorio molto noto. Un elemento che ha spinto i militari ad approfondire immediatamente la vicenda.

Tra le ipotesi investigative al vaglio degli inquirenti vi sarebbe anche quella di una presunta compravendita di voti, anche se al momento non risultano contestazioni ufficiali né conferme definitive.

L’uomo è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti e, secondo le prime indiscrezioni, per lui potrebbe scattare una denuncia a piede libero.













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