Si dà fuoco in uno stabilimento Amazon, grave un uomo: ustioni sul 65% del corpo

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Dramma a mezzanotte nel parcheggio dello stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte. Un uomo si è dato fuoco all’interno della struttura, facendo scattare l’allarme. Non si tratterebbe di un dipendente.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso, con a bordo l’équipe medica del 118. I sanitari hanno richiesto poi l’intervento dell’elisoccorso che, mediante un volo notturno, ha provveduto al trasporto immediato del paziente verso il Cto di Torino. Le sue condizioni sono gravissime: l’uomo ha riportato ustioni sul 65% del corpo. Al momento la prognosi resta riservata.

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