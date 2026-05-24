Esclusiva Mugnano, tensione all’esterno dei seggi: uomo fermato dai carabinieri con schede elettorali. Portato in caserma

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 0
9 Visite

Momenti di tensione a Mugnano, dove oggi si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. Secondo le prime informazioni, un uomo che si aggirava all’esterno dei seggi elettorali è stato fermato dai carabinieri e accompagnato in caserma per accertamenti.

L’uomo sarebbe stato trovato in possesso di alcune schede riconducibili a candidati impegnati nella competizione elettorale. Le prime frammentarie notizie parlano di sospetti legati a una possibile compravendita di voti, ma al momento si tratta soltanto di ipotesi investigative non ancora confermate ufficialmente dagli inquirenti.

Sull’episodio sono in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine, i carabinieri di Marano, impegnate a chiarire la dinamica dei fatti e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore