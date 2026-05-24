Esclusiva Mugnano, tensione all’esterno dei seggi: uomo fermato dai carabinieri con schede elettorali. Portato in caserma

Momenti di tensione a Mugnano, dove oggi si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. Secondo le prime informazioni, un uomo che si aggirava all’esterno dei seggi elettorali è stato fermato dai carabinieri e accompagnato in caserma per accertamenti.
L’uomo sarebbe stato trovato in possesso di alcune schede riconducibili a candidati impegnati nella competizione elettorale. Le prime frammentarie notizie parlano di sospetti legati a una possibile compravendita di voti, ma al momento si tratta soltanto di ipotesi investigative non ancora confermate ufficialmente dagli inquirenti.
Sull’episodio sono in corso verifiche da parte delle forze dell’ordine, i carabinieri di Marano, impegnate a chiarire la dinamica dei fatti e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.
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