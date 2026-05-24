Frattamaggiore, aggredisce agenti e dipendenti comunali all’Anagrafe: arrestato dalla Polizia Municipale

Un sabato pomeriggio di intenso lavoro per i servizi elettorali si è trasformato, nel giro di pochi minuti, in uno scenario di grave tensione e violenza all’interno della Casa Comunale. Solo il sangue freddo, la professionalità e la prontezza operativa degli agenti della Polizia Municipale di Frattamaggiore hanno evitato conseguenze ben più gravi, garantendo la sicurezza dei cittadini e dei dipendenti presenti negli uffici.

L’episodio si è verificato presso l’Ufficio Anagrafe ed Elettorale, aperto al pubblico con turni straordinari pomeridiani in vista delle imminenti consultazioni elettorali. Un uomo, identificato con le iniziali V.C., si è presentato allo sportello pretendendo il rilascio immediato della propria carta d’identità, pur dichiarando apertamente di non avere con sé il denaro necessario per il pagamento dei diritti previsti per l’emissione del documento.

Dinanzi al legittimo rifiuto del personale comunale di procedere senza il pagamento dovuto, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze, occupando lo sportello, interrompendo il regolare funzionamento dell’ufficio e impedendo agli altri cittadini in fila di usufruire del servizio.

Immediatamente allertati dal personale comunale, gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal Comandante Cap. Dott. Francesco Romano, sono intervenuti tentando inizialmente di riportare la calma con un approccio improntato al dialogo e alla massima prudenza. Gli operatori hanno invitato più volte l’uomo ad allontanarsi e a fare ritorno successivamente, una volta in possesso della somma necessaria.

La reazione dell’uomo, tuttavia, è stata improvvisa e violentissima. V.C. si è scagliato contro gli agenti con estrema aggressività, colpendoli con spintoni, strattoni alle divise, pugni e graffi nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Nonostante la furia dell’aggressore, gli operatori della Polizia Municipale hanno mantenuto lucidità e controllo della situazione, riuscendo a bloccare e immobilizzare il soggetto senza mettere a rischio l’incolumità delle numerose persone presenti negli uffici comunali.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, oltre che per interruzione di pubblico servizio. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il soggetto è stato successivamente associato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, in attesa del giudizio di convalida.

“Ancora una volta i nostri agenti hanno dimostrato grande professionalità, equilibrio e senso del dovere in una situazione estremamente delicata e pericolosa. Voglio rivolgere il mio personale plauso agli operatori intervenuti, che con coraggio e lucidità hanno evitato che la vicenda degenerasse ulteriormente, tutelando i cittadini, i dipendenti comunali e l’ordine pubblico all’interno della Casa Comunale. Episodi di violenza nei confronti delle Forze dell’Ordine e dei dipendenti pubblici sono assolutamente inaccettabili e devono essere perseguiti con fermezza.” — Cap. Dott. Francesco Romano, Comandante della Polizia Municipale di Frattamaggiore.

Alla Polizia Municipale di Frattamaggiore va il plauso dell’intera cittadinanza per la professionalità, il coraggio e il senso dello Stato dimostrati nella gestione di un intervento particolarmente delicato e potenzialmente pericoloso.