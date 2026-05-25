Marano, lettere al direttore. Via Falcone e via Morelli: nomi illustri, decoro assent

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Gentile Direttore

Via Michele Morelli e Via Giovanni Falcone portano nomi autorevoli, simboli di coraggio civile e senso dello Stato. Michele Morelli fu uno dei protagonisti dei moti costituzionali del 1820, mentre Giovanni Falcone resta il magistrato simbolo della lotta alla mafia e della legalità in Italia. Proprio per questo, vedere queste due piccole arterie cittadine in condizioni di degrado lascia ancora più amarezza.

Da residente e cittadino che percorre quotidianamente queste strade, desidero segnalare una situazione che ormai da tempo crea disagio e senso di abbandono: sporcizia diffusa, erbacce cresciute fino a livelli indecorosi e interventi di manutenzione che rischiano di risultare inutili se non completati adeguatamente.

Negli ultimi giorni si è apprezzato uno sforzo di pulizia e taglio dell’erba, intervento certamente necessario dopo condizioni che molti residenti hanno definito “da terzo mondo”. Tuttavia, il materiale tagliato è stato accumulato ai lati della strada senza essere raccolto tempestivamente. Oggi, complice il vento e il continuo passaggio delle auto, erba e detriti vengono trascinati ovunque, rendendo vano il lavoro svolto e restituendo nuovamente un’immagine di degrado.

A ciò si aggiunge la presenza di dissuasori divelti e lasciati in condizioni potenzialmente pericolose ai margini della carreggiata.

Purtroppo, episodi come questi finiscono per rappresentare in piccolo una situazione più ampia che molti cittadini percepiscono quotidianamente: una gestione della cosa pubblica spesso insufficiente e disordinata nella città di Marano di Napoli, dove anche interventi semplici rischiano di perdere efficacia per mancanza di continuità e attenzione.

L’appello vuole essere rivolto non solo alle istituzioni, ma anche al senso civico di tutti, compresi coloro che materialmente svolgono questi lavori: il decoro urbano non dipende soltanto dall’avvio di un intervento, ma anche dalla cura, dalla responsabilità e dal completamento corretto delle operazioni.

Non si tratta di una sterile polemica, ma della richiesta di maggiore cura e rispetto verso strade vissute ogni giorno da residenti, famiglie e pedoni. Il decoro urbano passa anche da piccoli interventi fatti bene e completati nei tempi giusti.

Fabio (Marano)













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