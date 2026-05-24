Calvizzano. Da oltre 24 ore senza acqua: il grido d’aiuto dei residenti di via Scarpetta

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Gentile Direttore,

scriviamo per denunciare un grave disservizio che sta colpendo da ieri mattina, alle ore 9.30, metà del viale di Via Scarpetta, a Calvizzano, lasciando numerose famiglie completamente senz’acqua.

Nonostante i continui tentativi di contattare gli enti competenti, ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta. Abbiamo cercato di metterci in contatto con il Comune, con i vigili urbani e, esasperati dalla situazione, siamo arrivati perfino a chiamare i carabinieri per segnalare il problema.

Troviamo inaccettabile che un servizio essenziale venga a mancare per così tante ore senza alcuna comunicazione ufficiale, senza aggiornamenti e soprattutto senza interventi visibili.

Chiediamo soltanto attenzione, rispetto e una soluzione immediata a un disagio che sta mettendo in seria difficoltà residenti, anziani e famiglie.

Confidiamo che attraverso il vostro giornale questa segnalazione possa finalmente ottenere l’attenzione necessaria.

Anna (Calvizzano)













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