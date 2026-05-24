Marano, svolta sulla pulizia urbana dopo le denunce del nostro giornale. Cardellicchio: “Da lunedì le spazzatrici meccaniche sul territorio e nuove assunzioni”

A Marano arrivano nuove assunzioni a tempo determinato per la ditta Marano Ambiente e, soprattutto, una svolta attesa da mesi sul fronte della pulizia urbana. Dopo le anticipazioni pubblicate nei giorni scorsi da TerranostraNews, è arrivato l’annuncio ufficiale del prefetto Vincenzo Cardellicchio, alla guida della commissione straordinaria che amministra il Comune.

Da lunedì entreranno finalmente in funzione le spazzatrici meccaniche sul territorio cittadino, mezzi attesi da tempo e al centro di numerose segnalazioni e proteste raccolte in questi mesi da TerranostraNews. Un intervento considerato ormai indispensabile per tentare di arginare l’emergenza rifiuti che continua a pesare sulla città.

Negli ultimi mesi la situazione è peggiorata anche a causa della cronica assenza di spazzini, con personale insufficiente rispetto alle reali esigenze del territorio. A questo si sono aggiunti la carenza di mezzi e l’inciviltà diffusa, fattori che hanno trasformato molte strade e periferie in aree segnate da degrado e accumuli di rifiuti.

Per questo motivo la commissione straordinaria ha deciso di accelerare sul potenziamento del servizio, puntando sia sulle nuove assunzioni sia sull’utilizzo delle spazzatrici meccaniche. “Con l’ingresso dei nuovi operatori e l’attivazione dei mezzi meccanici confidiamo in un miglioramento progressivo della situazione sul territorio”, ha spiegato il prefetto Cardellicchio. “Sappiamo che i problemi accumulati sono numerosi, ma stiamo lavorando per restituire decoro e garantire un servizio più efficiente ai cittadini”.

Il prefetto ha inoltre sottolineato come la messa in fuzione delle spazztrici e il rafforzamento dell’organico rappresenti “un primo passo concreto per fronteggiare le criticità legate alla raccolta e alla pulizia urbana”, evidenziando che il Comune continuerà a monitorare il servizio nelle prossime settimane.

Ancora una volta il lavoro giornalistico di TerranostraNews si è rivelato uno stimolo importante per le istituzioni, mantenendo alta l’attenzione su una problematica denunciata quotidianamente dai cittadini. Le numerose segnalazioni raccolte dal giornale sullo stato delle strade, sull’assenza di spazzamento e sui disagi nelle periferie hanno contribuito ad accendere i riflettori sull’emergenza, spingendo verso interventi concreti attesi da tempo dalla comunità maranese.