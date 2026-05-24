L’annuncio di Trump: “L’accordo con l’Iran ampiamente negoziato. Hormuz sarà riaperto”. Axios: “60 giorni di tregua e stop alle sanzioni”

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Stati Uniti e Iran starebbero discutendo un memorandum d’intesa della durata di 60 giorni che prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, la ripresa delle esportazioni petrolifere iraniane e l’avvio di un nuovo ciclo di negoziati sul nucleare. Lo riferisce Axios citando un alto funzionario americano e altre fonti a conoscenza della bozza dell’accordo.

Secondo la proposta, Teheran dovrebbe rimuovere le mine nello stretto di Hormuz per consentire il libero transito delle navi commerciali, mentre Washington sospenderebbe il blocco dei porti iraniani e concederebbe limitate deroghe alle sanzioni nell’ambito di un meccanismo definito “relief for performance”, ossia alleggerimento delle restrizioni in cambio di misure verificabili da parte iraniana.













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