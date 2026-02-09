Napoli, la forza di un sogno: Pasquale, 14 anni, e il desiderio di incontrare Geolier

Nella sua vita la musica rappresenta molto più di una passione: è un sostegno, un rifugio, una fonte di energia. Geolier è per Pasquale un punto di riferimento costante, una voce capace di accompagnarlo e motivarlo nei momenti più difficili. Nella sua stanza, un murales che lo raffigura diventa simbolo di sogni, identità e riscatto.

Il desiderio più grande di Pasquale è poter incontrare l’artista che tanto significa per lui. Non per notorietà, ma semplicemente per dire grazie a chi, con la propria musica, gli è stato vicino nei momenti più complessi della sua giovane vita.

L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione Idee e Concretezza insieme a La Misericordia di Napoli Sanità, unite nell’intento di trasformare un sogno in un gesto concreto di umanità e vicinanza.

Per informazioni o per sostenere l’iniziativa:

327 081 5251