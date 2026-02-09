Napoli, la forza di un sogno: Pasquale, 14 anni, e il desiderio di incontrare Geolier

|
Pasquale ha 14 anni, è nato prematuro e convive con un idrocefalo post-emorragico. La sua è una storia segnata da difficoltà e sfide quotidiane, affrontate però con una forza e una determinazione fuori dal comune.
Il desiderio più grande di Pasquale è poter incontrare l’artista che tanto significa per lui. Non per notorietà, ma semplicemente per dire grazie a chi, con la propria musica, gli è stato vicino nei momenti più complessi della sua giovane vita.
L’iniziativa è sostenuta dall’Associazione Idee e Concretezza insieme a La Misericordia di Napoli Sanità, unite nell’intento di trasformare un sogno in un gesto concreto di umanità e vicinanza.
Per informazioni o per sostenere l’iniziativa:
327 081 5251