Bimba di 2 anni morta: lividi sul corpo, arrestata la mamma

È stata arrestata per omicidio preperintenzionale la madre della bambina di due anni è stata trovata morta nel suo lettino in un appartamento sulle alture di Bordighera, nell’estremo Ponente ligure. L’accusa è di omicidio preterintenzionale. La piccola è stata trovata al risveglio, lunedì mattina, dalla mamma: vedendola priva di sensi intorno alle 8, la donna ha chiamato il 112, ma all’arrivo dei soccorritori non c’è stato nulla da fare. Nell’appartamento di strada delle Morghe, in località Montenero, sono arrivati la Croce Rossa e l’automedica inviata dalla centrale operativa. Quando l’équipe medica ha constatato il decesso sono stati chiamati anche i carabinieri e il medico legale.