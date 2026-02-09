Bagnoli, i comitati disertano summit in Prefettura: “Senza stop ai lavori nessun dialogo”. Il prefetto: “Percorso complesso”

Condividi

Gli abitanti di Bagnoli e i comitati aderenti alla Rete No America’s Cup non hanno partecipato all’incontro convocato per oggi, 9 febbraio 2026, alle ore 17 presso la Prefettura di Napoli. Si trattava della seconda riunione promossa dal prefetto Michele Di Bari per discutere degli interventi in corso nell’area di Bagnoli-Coroglio in vista dell’America’s Cup 2027.

Al tavolo erano presenti rappresentanti del Commissariato straordinario di Bagnoli-Coroglio, del Comune di Napoli, delle forze dell’ordine, della diocesi di Pozzuoli e di alcune associazioni territoriali. Assenti, invece, i comitati ritenuti più rappresentativi del territorio, che hanno scelto di boicottare l’incontro.

La decisione arriva all’indomani della manifestazione di sabato 7 febbraio, quando una parte consistente della popolazione del quartiere ha chiesto l’immediata sospensione delle operazioni di “messa in sicurezza” della colmata a mare, giudicate pericolose per la salute e per l’ambiente. Secondo i comitati, la riunione in Prefettura rappresenta un tentativo di legittimare scelte già assunte, senza una reale volontà di confronto.

In una nota diffusa dalla Rete No America’s Cup, si parla apertamente di “falsa partecipazione” e si indica come condizione imprescindibile per qualsiasi dialogo lo stop immediato dei lavori. I movimenti denunciano inoltre il tentativo, da parte del Comune e della struttura commissariale, di contrapporre lavoro e salute, collegando le cosiddette “clausole sociali” al proseguimento degli interventi sulla colmata. «A Bagnoli vogliamo bonifica integrale e lavoro stabile e sicuro», ribadiscono gli attivisti.

Nonostante l’assenza dei comitati, la riunione si è svolta regolarmente con la partecipazione di associazioni considerate vicine all’amministrazione comunale e al Partito Democratico, come Mai più amianto, Rinascita Flegrea e il Circolo Italsider. Una presenza che, secondo i comitati, evidenzia una frattura profonda nel territorio e una strategia divisiva che mina qualsiasi percorso condiviso.

Al centro delle critiche anche le promesse occupazionali legate alle “clausole sociali”, che secondo i movimenti si tradurrebbero in un numero limitato di posti precari, peraltro osteggiati dalle associazioni dei costruttori e dall’Unione Industriali. Ancora una volta, denunciano i comitati, si tenta di mettere in contrapposizione diritto al lavoro e tutela della salute.

Al termine dell’incontro, il prefetto Michele Di Bari ha sottolineato la complessità del percorso, ribadendo però la volontà di proseguire nel confronto: «C’erano molti comitati oggi che hanno accolto la proposta di incontro. Spero che anche chi non è venuto oggi potremo incontrarlo presto. Tra un mese ci sarà un nuovo appuntamento».

Il prefetto ha quindi indicato tre priorità su cui lavorare: salute pubblica, trasporto dei materiali e futuro dell’area di Bagnoli. «Passo dopo passo accompagneremo questo percorso di intesa e partecipazione civica», ha dichiarato, riconoscendo implicitamente le difficoltà di un dialogo che, senza la presenza dei comitati più rappresentativi, resta al momento incompleto.













