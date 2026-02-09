Marano, strada dissestata davanti al Liceo Segrè: la denuncia dell’avvocata Vallifuoco

Condividi

Le condizioni della Via Arafat a Marano, nel tratto su cui insiste il Liceo Scientifico “Emilio Segrè”, sono «pietose e pericolosissime». A denunciarlo pubblicamente è l’avvocata Daniela Vallifuoco, madre di uno studente dell’istituto, che ha scelto di rivolgersi alla stampa per segnalare una situazione che mette quotidianamente a rischio la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.

Secondo quanto riferito, l’intera arteria stradale — dalla confluenza verso lo stadio fino a quella con via Emilia — è interessata da numerose voragini su entrambe le carreggiate. Buche profonde che, in caso di pioggia, si riempiono d’acqua diventando ancora più insidiose per chi percorre la strada.

«Mancano interi pezzi di asfalto – spiega l’avvocato – che giacciono sull’asfalto e possono trasformarsi in veri e propri proiettili se intercettati dalle ruote dei veicoli». Un pericolo concreto, considerando che Via Arafat è attraversata ogni giorno da studenti a piedi, in moto, con minicar, oltre che da docenti e personale scolastico.

Particolarmente critico anche il tema dell’attraversamento pedonale: «Anche il semplice attraversamento della strada è diventato estremamente rischioso nelle condizioni attuali», sottolinea Vallifuoco. A ciò si aggiunge lo stato dei marciapiedi, dove presenti, descritti come invasi da rifiuti ed erbacce, «più simili alla vegetazione di una foresta che a spazi urbani».

La denuncia non è solo quella di una madre preoccupata, ma anche di una professionista del diritto. L’avvocata auspica che la segnalazione possa arrivare «sulle scrivanie dei Commissari, del Comando di Polizia Municipale e della Tenenza dei Carabinieri di Marano», annunciando di riservarsi l’invio di una formale denuncia agli organi competenti.













