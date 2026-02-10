Giletti smaschera Ranucci sulle chat con Boccia. Le offese e le bugie sul “giro gay”

Condividi

Massimo Giletti ha aperto il programma di oggi de “Lo stato delle cose” parlando delle chat di Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia che parlano di “giro gay”, non limitandosi a raccontare ma mostrando le conversazioni tra i due, dimostrando che, effettivamente, ci sono state. Giletti si rivolge direttamente a Ranucci, da giornalista a giornalista: sono entrambi volti della Rai ed entrambi esponenti di quel giornalismo d’inchiesta di cui il Paese ha bisogno. “Io non sono uno che dimentica quello che fai o hai fatto tu, perché quando ti hanno fatto l’attentato io sono venuto nella tua redazione per darvi solidarietà e ho voluto fare quell’intervista, mandare in onda quell’intervista, perché era importante per me”, ha dichiarato Giletti guardando in camera.

“Parliamo di libertà di informazione, fondamentale: anche se sei lontano mille miglia da me io difenderò sempre e tu hai sempre fatto così. E allora mi devi spiegare perché scrivi messaggi come questi. I messaggi intercorrono tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia”, prosegue Giletti, mostrando la chat di Whatsapp. Il primo è del giornalista a Boccia, datato 17 settembre 2024 alle ore 21.29.46: “Ho visto Cerno all’Aria che tira”. Il secondo arriva subito dopo, sempre da Ranucci, alle 21.30.01: “Quello è un altro del giro”. Quindi, il terzo messaggio alle 21.31.21: “Amico di Marco Mancini. Giro gay”. E infine l’ultimo messaggio della serie del giornalista alle 21.31.33: “Perivolosissimo”. Qui Ranucci da un refuso, la parola è evidentemente “pericolosissimo” ed è dopo questo messaggio che risponde Boccia alle 21.31.43: “Come Signirini”. Anche in questo caso si presenta un refuso che, a rigor di logica, richiama “Signorini”. La replica di Ranucci è lapidaria alle 21.31.49: “Sì”. Boccia prosegue alle 21.31.50: “E il signor B”. Quindi, chiude l’ultimo messaggio di Ranucci alle 21.32.01: “E Giletti”.

Non vengono mostrati altri messaggi e Giletti si dice “perplesso perché siamo giornalisti della stessa azienda, finire a parlare di questa roba è triste. Ma proprio perché so chi sei, perché conosco la tua storia, io non riconosco questa libertà di informazione in quello che hai scritto. Perché la libertà di informazione non è un venticello, non è una battuta, è qualcosa di molto più serio. Non è un gossip, ma è coraggio, è andare contro chi non vuole la trasparenza, è andare contro i palazzi anche se te la fanno pagare: questa è la libertà di informazione, batterti per chi non ce l’ha e la pensa lontano da te. E tu lo sai caro Sigfrido, sei il primo e io te l’ho sempre riconosciuto”. Giletti è incontenibile e non si ferma nella sua esternazione, che si percepisce essere dettata da una profonda delusione: “Ecco perché faccio fatica a non essere deluso da quello che leggo, ecco perché faccio fatica anche a pensare che mi hai mandato un messaggio dicendo che non è vero nulla. Io capisco, uno fa una telefonata e si dicono tante fesserie magari per convincere l’altra parte, io a questo ci sto: però qui non è una questione di sostantivi, lobby non lobby, gay non gay. È questione di sostanza e io qui la sostanza non la vedo: non vedo la sostanza di un combattente come ti definisci tu. Ora non sei solo tu l’unico giusto nel mondo, così come non lo sono io: abbiamo entrambi tanti difetti, però dividersi in un momento così difficile per il giornalismo perché avere la schiena dritta non è semplice e tu lo sai benissimo quanto sia difficile, permettimi che per me è una delusione umana profonda”. E Giletti conclude sottolineando che non gli interessa “del gay, dell’omosessuale: siamo nel 2026 e se c’è ancora qualcuno che si offende quando si usa la parola omosessuale… Ma la lobby no per esempio, perché lobby vuol dire potere e io quel potere l’ho sempre contrastato. Io comunque sono qua”.













