Vomero, strade dissestate: sul podio via Scarlatti e via Luca Giordano. Su Facebook un gruppo con oltre 2.700 iscritti per le segnalazioni
Al Vomero, quartiere collinare del capoluogo partenopeo, continua a tenere banco la situazione disastrosa, che peraltro peggiora di giorno in giorno, delle strade con dissesti che mietono tantissime vittime. Danni incalcolabili per la società civile ma anche per le già disastrate casse del Comune, a seguito dei procedimenti promossi dai diretti interessati. Risorse che potrebbero essere più proficuamente investite per il risanamento delle strade dissestate sia con una costante manutenzione ordinaria, sia con specifici progetti per le arterie che versano in pessime condizioni. Intanto sul social network Facebook, il gruppo dal titolo significativo: “Buche partenopee, vedi Napoli e poi…cadi“, al link https://www.facebook.com/