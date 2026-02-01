Bambina di 1 anno ingerisce hashish: tragedia sfiorata a Brusciano

Condividi

BRUSCIANO. Paura nella tarda serata di venerdì quando una bambina di appena un anno è finita in ospedale dopo aver ingerito hashish trovato in casa. La piccola è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Nola, dove è arrivata poco prima della mezzanotte in evidente stato di malessere. Secondo quanto accertato dai sanitari, la quantità di stupefacente ingerita è stata giudicata “modica”. La bambina non è in pericolo di vita, ma resta ricoverata sotto osservazione per i controlli di rito, come previsto dai protocolli medici in casi simili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal personale sanitario.













