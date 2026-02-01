Marano, un’altra domenica “bestiale”: divani davanti al palazzo storico, rifiuti all’ingresso della chiesa e strade ancora devastate

Marano si sveglia ogni giorno davanti allo stesso scenario desolante: divani abbandonati davanti all’ex Palazzo della Cultura (Palazzo Merolla), rifiuti accumulati nei pressi della chiesa dello Spirito Santo, un furto nella chiesa dello Spirito Santo Nuovo. A fare da cornice, strade devastate dal centro alla periferia, simbolo di un degrado ormai diffuso e normalizzato.

È l’immagine di una città che fatica a rialzarsi dopo anni di scioglimenti e fallimenti politici, dove il senso di abbandono cresce insieme alla sfiducia dei cittadini. Il degrado urbano non è più un episodio isolato, ma una condizione strutturale che colpisce luoghi simbolici, spazi pubblici e comunità religiose.

Marano oggi appare ferma, bloccata tra emergenze irrisolte e una quotidianità che scorre nell’incuria.