Violenze a Torino. Izzo: “Solidarietà alle forze dell’ordine e difesa della democrazia contro ogni violenza politica”

Il poliziotto é un lavoratore come gli altri gli aggressori, quindi hanno aggredito un lavoratore ,mi chiedo cosa ne pensa il più grande sindacato di sinistra C. G. I. L e il suo segretario che tanto si straccia le vesti a tutela dei lavoratori?

E cosa ne pensano i partiti della sinistra di una aggressione degna dello “squadrismo” del ventennio loro che si dichiarano sempre antifascisti per antonomasia?

Penso che sia arrivato il momento di prendere le distanze da episodi che minano le istituzioni, la carta costituzionale è la democrazia non solo a parole ma cercando di riportare la dialettica politica al solo confronto fra parti, bandendo le parole di odio e di astio nei confronti di un governo eletto democraticamente che producono queste aggressioni squadriste.

In democrazia l’alternanza la si ottiene confrontandosi sui programmi e sulle linee programmatiche futuristiche non con aggressioni verbali e materiali nei confronti degli avversari politici.

nota di Michele izzo