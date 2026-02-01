Fico condanna l’aggressione a Torino: “Fatto grave, la violenza non trova mai giustificazione”

Condividi

L’aggressione avvenuta a Torino ai danni di un poliziotto è un fatto grave che va stigmatizzato con fermezza.”

Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha commentato l’aggressione avvenuta durante una manifestazione, in cui un agente di polizia è stato colpito e ferito.

Il richiamo al rifiuto totale della violenza

“Non possiamo tollerare alcuna forma di violenza,” ha proseguito Fico, “perché la violenza non è mai una risposta e non può trovare spazio in una società che crede nella giustizia sociale e nella convivenza civile.

Difendere chi ogni giorno opera per garantire sicurezza, legalità e diritti significa proteggere i valori su cui si fonda la nostra democrazia”.

Il sostegno alle forze dell’ordine sotto pressione

Il presidente ha sottolineato l’importanza di sostenere le forze dell’ordine, soprattutto in un periodo in cui il loro impegno quotidiano è messo a dura prova da episodi di violenza e intolleranza.

L’aggressione, secondo Fico, rappresenta un atto di sfida verso le istituzioni e la comunità intera, che non può essere minimizzato.

“L’intera società – ha concluso Fico – deve unirsi per condannare tali atti e per assicurare che chi commette simili violenze venga chiamato a rispondere delle proprie azioni”.













