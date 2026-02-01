STRAGE CRANS MONTANA: SALE IL BILANCIO DELLE VITTIME, MORTO 18ENNE SVIZZERO

Condividi

Continua purtroppo ad aggiornarsi il bilancio delle vittime della tragedia di Crans-Montana: la notizia del decesso di un giovane di nazionalità svizzera, avvenuto delle scorse ore, ha infatti aggiunto un altro nome alla lista dei morti causati del terribile incendio che nella notte di San Lorenzo ha devastato il locale Le Constellation.

Stando a quanto riferito dalle autorità giudiziarie locali, il diciottenne svizzero, che stava lottando tra la vita e la morte dallo scorso 1° gennaio, non ce l’ha fatta: il ragazzo è spirato nel letto dell’ospedale di Zurigo in cui era ricoverato per via delle gravissime ferite riportate, Il bilancio, dopo il decesso del giovane avvenuto nella giornata di ieri, sabato 31 gennaio, sale così a 41 morti e 115 feriti.













