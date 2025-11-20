Villaricca, stop precauzionale alle attività del campetto Cuore in Campo per il 21 novembre

L’Associazione Idee e Concretezza informa che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di venerdì 21 novembre, le attività programmate presso il campetto “Cuore in Campo” sono sospese in via precauzionale.

La decisione è stata adottata in seguito al confronto con i bollettini diffusi da Meteo Campania, che segnalano la possibilità di un’allerta meteo gialla, anche alla luce dei fenomeni atmosferici registrati negli ultimi giorni.

Per tali ragioni, la partita prevista per venerdì è annullata al fine di garantire la massima sicurezza ai ragazzi della Comunità Amalia e di assicurare che ogni attività sportiva si svolga esclusivamente in condizioni pienamente idonee.

Le attività riprenderanno regolarmente venerdì 28 novembre, salvo ulteriori comunicazioni ufficiali.