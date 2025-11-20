GIUGLIANO. Interventi di manutenzione di aree pubbliche e playground, l’appello ai cittadini da parte del Pd: “Collaborate, la città è di tutti”

Condividi

A seguito della segnalazioni arrivate negli ultimi giorni,

attraverso i social, circa le condizioni di manutenzione e

decoro dei playground cittadini e degli spazi pubblici,

il Partito Democratico, attraverso il lavoro dell'Assessorato

competente al ramo Manutenzioni ed Arredo urbano, intende

precisare che è in corso un impegno straordinario per

garantire manutenzione, cura e sicurezza delle aree

pubbliche, comprese le aree gioco per bimbi. In Piazza

Gramsci, ad esempio, sono stati effettuati diversi interventi

di ripristino a seguito di atti di incuria e vandalismo.

Questi comportamenti incivili hanno un doppio effetto

negativo: da un lato spesso compromettono costantemente

l’utilizzo e la fruibilità dei playground e dall'altro la

sostituzione dei giochi danneggiati comporta costi

significativi che ricadono sull’intera collettività.

Da parte dell'Amministrazione ci sarà sempre la massima

attenzione per la manutenzione e la sicurezza ma è

necessario che tutti i cittadini custodiscano e preservino i

beni comuni.

Solo con la collaborazione e il senso civico di tutti sarà

possibile assicurare spazi sicuri, decorosi e fruibili da grandi

e piccoli.

