GIUGLIANO. Interventi di manutenzione di aree pubbliche e playground, l’appello ai cittadini da parte del Pd: “Collaborate, la città è di tutti”

A seguito della segnalazioni arrivate negli ultimi giorni,
attraverso i social, circa le condizioni di manutenzione e
decoro dei playground cittadini e degli spazi pubblici,
il Partito Democratico, attraverso il lavoro dell'Assessorato
competente al ramo Manutenzioni ed Arredo urbano, intende
precisare che è in corso un impegno straordinario per
garantire manutenzione, cura e sicurezza delle aree
pubbliche, comprese le aree gioco per bimbi. In Piazza
Gramsci, ad esempio, sono stati effettuati diversi interventi
di ripristino a seguito di atti di incuria e vandalismo.
Questi comportamenti incivili hanno un doppio effetto
negativo: da un lato spesso compromettono costantemente
l’utilizzo e la fruibilità dei playground e dall'altro la
sostituzione dei giochi danneggiati comporta costi
significativi che ricadono sull’intera collettività.
Da parte dell'Amministrazione ci sarà sempre la massima
attenzione per la manutenzione e la sicurezza ma è
necessario che tutti i cittadini custodiscano e preservino i
beni comuni.
Solo con la collaborazione e il senso civico di tutti sarà
possibile assicurare spazi sicuri, decorosi e fruibili da grandi
e piccoli.
Pd Giugliano