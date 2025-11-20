REGIONALI, RUSH FINALE. CIRIELLI: “C’E’ GRANDE VOGLIA DI CAMBIAMENTO”

Condividi

A pochi giorni dalle elezioni regionali in Campania, in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre, il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli esprime ottimismo sul clima politico. «C’è una forte voglia di cambiamento, sono molto fiducioso. Lo percepiamo chiaramente e in molti ci riferiscono che sceglieranno il voto disgiunto», ha dichiarato.

Cirielli ha evidenziato come una parte dell’elettorato si lasci influenzare da pregiudizi e da logiche ideologiche, arrivando – a suo dire – a ignorare i fatti concreti. «C’è chi vota spinto dall’odio politico, ritenendo che le idee contino più della vita reale dei cittadini, e così finisce per negare l’evidenza», ha affermato. Ha poi aggiunto che esistono gruppi mossi da interessi personali, definiti come “truppe cammellate”, e altri cittadini invece non schierati che valutano la situazione amministrativa in modo più pragmatico. «Chi ha governato la Regione negli ultimi dieci anni – ha sottolineato – dovrebbe rendere conto dei risultati ottenuti, invece di accusare il governo nazionale di mancanza di fondi».

Tra le criticità della Regione, Cirielli ha richiamato l’attenzione sul sistema di Protezione Civile, indicando come priorità la ricostruzione di un modello efficiente e capillarmente operativo. L’obiettivo, ha spiegato, è ripristinare una struttura integrata in grado di garantire prevenzione, interventi tempestivi e presidi attivi sull’intero territorio. Il candidato ha proposto inoltre di rilanciare il ruolo del volontariato specializzato e di riorganizzare la Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara 2.0”, smantellata negli anni, attivando percorsi formativi riconosciuti a livello europeo (EQF) e spendibili sul mercato del lavoro, anche in funzione di nuove opportunità per i giovani.













