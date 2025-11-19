Condono 2003, a Marano mille pratiche ancora ferme: il nodo politico alla vigilia delle Regionali

Condividi

A ventidue anni dall’ultimo condono edilizio, il tema torna con forza al centro del dibattito politico, soprattutto in vista delle imminenti elezioni regionali in Campania. E mentre si discute di un possibile “sblocco” delle pratiche del 2003, almeno questa è l’idea del centrodestra, dai territori emergono numeri che fotografano una realtà ben lontana dalla normalità amministrativa. A Marano, infatti, circa mille richieste di condono del 2003 risultano ancora ferme all’Ufficio Tecnico comunale, in attesa di istruttoria o definizione.

Un dato che non solo testimonia la pesantezza burocratica accumulata negli anni, ma che pone una serie di interrogativi sul futuro urbanistico di un’area già complessa, fragile e spesso al centro di problematiche legate alla sicurezza del territorio.

Il limite dei vincoli: non tutto è condonabile

Il dibattito regionale ha riportato alla ribalta una questione spesso dimenticata: il condono non è applicabile nelle zone rosse e in quelle sottoposte a vincolo. Un concetto che a Marano assume un peso notevole, perché il territorio comunale presenta numerose aree classificate come non sanabili.

Le zone rosse – aree a rischio idrogeologico o vulcanico, o soggette a severi vincoli paesaggistici – nel comune di Marano non sono certo poche:

l’intera zona collinare ,

l’area di San Marco ,

i territori di confine con Quarto,

e altre parti del tessuto urbano segnate da vulnerabilità strutturali.













