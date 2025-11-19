Marano. Lettera al direttore: “Cani lasciati liberi, gatti massacrati: i residenti chiedono giustizia”

Condividi

Gentile Direttore,

scriviamo per portare all’attenzione pubblica una vicenda che, da oltre due anni, sta seminando paura, indignazione e dolore tra i residenti di Via Padreterno, Via San Rocco, Via Corree di Sopra, Via Corre di Sotto e Via Cesina. Una storia che non può più essere ignorata e che merita una risposta chiara e definitiva dalle istituzioni.

Tutto ha avuto inizio il 15 dicembre 2023, quando un branco di tre cani – un pitbull marrone, un cane bianco di grossa taglia e un meticcio nero di media taglia – ha iniziato a sbranare i gatti delle famiglie della zona. Le aggressioni, ripetute e documentate da video e fotografie, hanno provocato una vera e propria strage. Uno dei residenti è stato persino aggredito mentre tentava, invano, di salvare un gatto nero finito nelle fauci dei cani.

Dodici famiglie, esasperate, hanno presentato denuncia. I tre cani erano randagi, sebbene alcuni cittadini – convinti della loro innocuità – li alimentassero regolarmente, definendoli “buoni”. Dopo la denuncia l’ASL è intervenuta, prelevando gli animali, sterilizzandoli e reimmettendoli sul territorio, sostenendo che la sterilizzazione avrebbe potuto ridurne l’aggressività. Una decisione che i residenti hanno giudicato incomprensibile e, purtroppo, i fatti hanno dato loro ragione: i cani hanno ripreso a uccidere, peggio di prima.

Le famiglie hanno quindi denunciato anche l’ASL. Solo in seguito è stato catturato il presunto capobranco e, per un periodo, la situazione sembrava essersi calmata. Ma gli altri due cani hanno continuato a girare liberamente e, dopo qualche mese, hanno ricominciato la loro caccia, uccidendo altri due gatti.

Dopo ulteriori pressioni, i volontari della zona sono stati informati che i cani erano stati adottati. Un momento di sollievo, durato però ben poco: il 16 ottobre scorso, gli stessi cani sono ricomparsi dietro Via Padreterno, vicino ai campi da calcio e agli uffici ASL, riprendendo le loro aggressioni. Anche questa volta tutto è stato documentato.

A peggiorare la situazione, il presunto proprietario dei cani si è presentato ai volontari in modo intimidatorio, in divisa da guardia giurata e con pistola al fianco, sostenendo che i cani sono “nati liberi” e hanno il diritto di uscire quando vogliono. Alle osservazioni dei volontari – che gli hanno ricordato l’obbligo di custodia e i rischi penali – l’uomo ha risposto con ulteriori minacce, dichiarando che avrebbe “risolto la questione di persona in via bonaria”.

Il giorno successivo i volontari hanno sporto l’ennesima denuncia, allegando prove, fotografie e conversazioni. Ma la frustrazione cresce: sono due anni che combattiamo non solo contro un problema concreto e pericoloso, ma anche contro ignoranza, prepotenza e mancanza di tutela.

La situazione è diventata insostenibile.

I cani, per la loro sicurezza e per quella di persone e animali della zona, devono essere custoditi in modo adeguato.

Chiediamo alle istituzioni un intervento deciso, definitivo e responsabile.

Questa storia deve finire.

I residenti e i volontari della zona.













