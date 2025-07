Rione Alto, tragedia sul lavoro: la famiglia di Vincenzo Del Grosso chiede giustizia

“Siamo una famiglia unita nel dolore, ma non resteremo in silenzio. Vogliamo verità e giustizia per Vincenzo Del Grosso e per tutti i lavoratori sfruttati.” È il grido condiviso di Manila Del Grosso e di sua madre Alessandra Ferrario, ex moglie dell’operaio morto venerdì mattina insieme ad altri due lavoratori in un cantiere edile nel quartiere Rione Alto, a Napoli.

Vincenzo, 52 anni, è precipitato da un’impalcatura alta circa venti metri. Lavorava in nero, senza tutele né contratto. Una condizione, denunciano i familiari, che era costretto ad accettare per necessità, nonostante la lunga esperienza e la professionalità nel settore edile. “Vincenzo era cresciuto nei cantieri, suo padre era un imprenditore. Era un grande lavoratore, ma sfruttato”, afferma Alessandra.

La famiglia è ora unita più che mai: Manila, 22 anni, la compagna di Vincenzo e i parenti si sostengono a vicenda e chiedono che non si spenga l’attenzione su questa tragedia. “Non possiamo accettare che si muoia così, per un lavoro. Non possiamo permettere che tutto venga dimenticato tra qualche giorno”, continua Alessandra.

Il dolore per la perdita è straziante, ma è la rabbia a prevalere. Una rabbia lucida, trasformata in denuncia e appello: alla politica, alle istituzioni, agli imprenditori. “Vogliamo che venga fatta piena luce su quanto è accaduto, che vengano individuate le responsabilità. Ma soprattutto vogliamo che nessun altro operaio sia costretto a rischiare la vita per guadagnarsi da vivere”, ribadisce la famiglia.

Vincenzo viene ricordato come un “gigante buono”, legato alla figlia, alla famiglia e alla sua città. Il suo ricordo vivrà, anche attraverso la decisione di Manila di far cremare il padre per poterlo tenere vicino, un gesto simbolico per non interrompere il legame profondo che li univa.