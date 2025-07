Bambina di 11 anni morta: è arrivata in ospedale con i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza

Condividi

I familiari l’hanno portata all’ospedale con i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. L’intervento dei sanitari però è stato inutile: una bambina è morta a Palermo, all’ospedale Buccheri La Ferla. Aveva 11 anni e non 14 come appreso in un primo momento: sarebbe morta nel nosocomio, dove è stata trasportata in gravissime condizioni. La Procura dei minori ha aperto un’indagine, condotta dagli agenti della squadra mobile di Palermo: i magistrati hanno disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Ma allo stato gli inquirenti tendono a escludere l’ipotesi dell’omicidio, tanto che hanno aperto un fascicolo di atti non costituenti reato. . La bambina in passato era stata ricoverata all’ospedale dei Bambini più volte perché soffriva di crisi epilettiche resistenti ai farmaci. Inoltre, soffriva di una gravissima encefalite ed era paralizzata. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico per l’autopsia, che chiarirà dovrà accertare se la morte sia stata determinata da cause naturali o dalla ingestione della benzina, che potrebbe essere stata data alla piccola, probabilmente per errore, da uno dei fratellini minori.













