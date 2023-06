Vincita record a Napoli: sbancato jackpot da 3 milioni di euro, il vincitore: “Grazie Maradona!”

238 Visite

22 giugno 2023 – La leggendaria ‘Mano de Dios’, quella con cui Maradona segnò il gol all’Inghilterra nei quarti di finale contro l’Inghilterra al Mondiale ’86, può avere mille significati e interpretazioni, nell’infinita letteratura che accarezza ‘El Diez’, Diego Armando Maradona. È un colpo al pallone, certo, ma anche una ‘mano’ – e cioè una partita – alle slot on line che ti fa sbancare, così come fece Dieguito con la sua Argentina, in quello straordinario trionfo mondiale. Campione del mondo lui, campione di fortuna un giocatore partenopeo tifosissimo del Napoli, che ha sbancato il super jackpot da oltre tre milioni di euro – il più alto mai vinto in Italia con le slot online – puntando poco più di 2 euro (2,25 per la precisione) su “Irish Riches”, uno dei giochi più amati di 888casino che, con un magico giro di rulli elettronici, ha fruttato un colpo da ben 3.064.359 euro.

A chiamare in causa Diego, evidentemente avvolto dalla magica atmosfera che si respira nella Napoli scudettata, è stato proprio il vincitore: «Ne sono certo, ci ha messo “una mano” Maradona! – queste le sue prime parole – e ovviamente non sapevo che la mia fosse la vittoria più alta mai realizzata, sono stato davvero fortunato!”. Il 44enne, rigorosamente scaramantico secondo tradizione della sua terra, oltre ad essere un fan del Napoli, è anche un… virtuoso della tattica, in particolare della zona, nel senso che vi sono zone della casa nelle quali accendere il pc portatile e giocare non è mai una grande idea, come ad esempio in camera da letto: «Per vincere devo giocare stando sul divano con la mia canzone preferita in sottofondo… ma ovviamente non posso svelare quale sia!».

Con un po’ di fortuna del folletto irlandese – il protagonista sorridente del gioco on line, di verde vestito con capelli rossi, tuba e un fungo come casa – e tanta scaramanzia napoletana, il quarantaquattrenne, di cui non è stata resa nota l’identità per tutelare la privacy, ha trovato la sua pentola d’oro – e che pentola! – su Irish Riches, una slot machine online disponibile solo su 888casino. Per rendere omaggio al gioco che gli ha regalato il jackpot più alto di sempre, il vincitore promette di portare con sé il folletto della slot tutta la vita: «Sì, me lo tatuerò quel piccolo irlandese, con il suo gioco era la prima volta che mi divertivo». E la vincita? Cosa fare ora? «Non ho ancora avuto il tempo di pensare a cosa farò. Posso solo dire che mi è sempre piaciuto dare più che ricevere! Fare del bene è una soddisfazione grande, più grande di qualsiasi macchina o viaggio». Alla fine, in mezzo alla magia di Diego, di una Napoli scaramantica, scudettata e vincente, il fortunato 44enne si congeda con un sorriso e poche semplici parole: «E’ proprio vero che a volte i sogni possono avverarsi».

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti