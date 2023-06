Marano, giunta Morra. Italia Viva: “Stallo inspiegabile, interessi personali stanno danneggiando la città”

179 Visite

Italia Viva, che ha cercato prima delle elezioni di scongiurare frazionamenti e corse in solitaria, denuncia lo stato di abbandono in cui versa la città e l’inconcludenza di chi, pur di correre da solo e a tutti i costi, sta dimostrando di avere. A più di 1 mese e mezzo dal primo turno e senza ricorso ad apparentamenti nella fase di ballottaggio, la città non ha ancora una guida e una squadra di amministratori che affrontino i tanti problemi che la attanagliano. Sembra tristemente ripetersi lo stesso iter che ha portato allo scioglimento l’ultima amministrazione a giuda Visconti, targata PD, ostaggio di veti interni di quel partito, gli stessi che oggi si vogliono spartire poltrone e incarichi. La responsabilità della situazione venutasi a creare è anche di coloro che partendo da posizioni politiche opposte, al ballottaggio, inspiegabilmente e con deboli motivazioni politiche e razionali, hanno appoggiato il nemico di sempre. Lo avevamo preannunciato e purtroppo sta accadendo: i problemi della città vengono dopo le ambizioni personali e gli interessi dei singoli.

Nota stampa Italia Viva













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS