Marano, incidente in via Lazio: Fabio non ce l’ha fatta, deceduto il 38enne

Non ce l’ha fatta Fabio Salzano, 38 anni, vittima giorni fa di un incidente stradale all’altezza del distributore di carburanti di via Lazio, a due passi dalla caserma. L’uomo era a bordo di uno scooter (250) e si è scontrato con un’auto che proveniva dal corso Italia e che, forse, stava per svoltare verso via Nuvoletta. A bordo dell’auto un uomo residente a Mugnano che ha prestato soccorso. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Fabio si è spento nel primo pomeriggio di oggi, al Cardarelli, dove era ricoverato. Centinaia i messaggi di cordoglio rivolti ai familiari.

Indagini.

Indagini condotte dai militari dell’Arma di Marano. Secondo i carabinieri, che hanno ascoltato alcuni testimoni e verificato le immagini delle telecamere installate in zona, Fabio non era munito di patentino necessario per la guida del mezzo su cui viaggiava.













