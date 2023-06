Gragnano, Nello D’Auria: “Multe a carta zero per la polizia municipale, meno costi e più efficienza”

“Una tecnologia tutta nuova, a carta zero, per le contravvenzioni della Polizia municipale di Gragnano. Un grande risultato che va nella direzione della transizione digitale e dell’innovazione. I tablet in dotazione agli agenti di Polizia consentiranno di eliminare la gestione cartacea delle multe, garantendo un risparmio in termini di costi del materiale, rendendo tracciabile l’intera fase procedurale dei verbali e distogliendo il personale dall’obsoleta attività di gestione, dall’inserimento manuale nel sistema alla notifica, rendendo quest’ultima più snella anche attraverso il recapito digitale”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano, nel commentare l’innovativo sistema in dotazione alla Polizia municipale.

“All’atto dell’accertamento della violazione su strada da parte degli agenti di Polizia municipale, pertanto, la contravvenzione sarà redatta direttamente sul tablet e verrà inserita in cloud con una gestione automatica, – prosegue il sindaco D’Auria – dal momento che i tablet sono dotati di una sim dati che consente l’interrogazione della banca dati della motorizzazione e permette di accedere anche ad altri servizi, come la copertura assicurativa e revisione periodica dei veicoli in tempo reale senza più dover inoltrare le richieste alla Centrale operativa. Un’innovazione per la quale ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento al Comando di Polizia municipale e all’intera Amministrazione comunale per l’impegno profuso.

Meno costi e più efficienza, dunque, per il servizio dei nostri agenti su strada, – conclude il sindaco di Gragnano – attraverso una gestione informatizzata dei procedimenti sanzionatori e una transizione digitale che rientrano tra gli obiettivi della nostra Amministrazione comunale”.