“Immaginare di portare rifiuti a Persano, dalla Tunisia è scelta sbagliata, irrazionale e dannosa alla salute dei cittadini. Quale è lo scopo nascosto?

Mai fidarsi di De Luca che dice ‘solo per sei mesi’. Sette anni fa disse ‘via le ecoballe dalla Campania in 2 anni’. Sono tutte li’”. Così, sui social, Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania.













