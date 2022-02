865 Visite

Avevano rubato lo striscione pubblicitario, per la giornata di San Valentino, dalla pizzeria Libro’s di via Falcone. Il furto era stato documentato da un video apparso sulle pagine di Terranostranews. Ieri, come confermato dal gestore della pizzeria, gli autori del furto hanno restituito (con tanto di scuse) lo striscione. Pare che servisse (così si sono giustificati) al titolare di un’autolavaggio del territorio.

