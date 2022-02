Tragedia in Galleria, la Procura chiede la condanna degli imputati

650 Visite

Galleria Umberto, c’è una svolta nel corso del processo sulla morte del piccolo Salvatore Giordano. La procura di Napoli (pm Di Dona e Giugliano) ha chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi per il dirigente del servizio idrogeologico del comune di Napoli, per i due dipendenti pubblici dello stesso servizio; 1 anno e 8 mesi per l’amministratore del condominio di piazzetta Serao. Una richiesta di condanna per il crollo di pietre staccate dal fregio sulla volta d’ingresso da via Toledo dell Galleria Umberto, che colpì e uccise il piccolo Salvatore (studente modello, aveva solo 14 anni, stava passeggiando in via Toledo con i propri amici), il 5 luglio del 2014.













