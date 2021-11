Marano, strada al buio e velocità: nuovo disastro a San Rocco. Un’auto distrugge spartitraffico

725 Visite

Strada al buio da giorni, scarsa visibilità, velocità elevata e a San Rocco, nel solito punto dove da anni si scontrano tutti, l’ennesimo incidente. Ieri sera, poco distante, una donna era stata investiva. Un’auto, poco fa, è finita contro spartitraffico distruggendone anche i pali di segnalazione. Ora la carreggiata è piena di detriti. L’arteria, come segnalano diversi residenti, è illuminata di giorno e di sera no. Le istituzioni maranesi, ma già da anni, stanno scherzando con il fuoco. Eppure basterebbe poco per mettere in sicurezza quella e altre zone, ma non si agisce: si attende sempre il morto. I commissari sappiano che l’illuminazione pubblica è un servizio essenziale e non può essere tagliato. Chi lo fa se ne prende le responsabilità, come quei rappresentanti politici del territorio che non dicono una parola contro questa gestione amministrativa e che non si adoperano nelle sedi adeguate per provare a cambiare le cose.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS