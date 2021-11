Miano, omicidio Tipaldi: le prime ricostruzioni degli inquirenti

242 Visite

Aveva scontato la sua pena quando, prima dell’estate, era ritornato nel territorio di Miano, quartiere a nord di Napoli. È sempre così: se esci fuori del seminato ti buttano giù. E così è stato. Giuseppe Tipaldi, alias a’ Recchia”, figlio del ras Gaetano, boss del famigerato clan Lo Russo, dalle prime indagini della squadra mobile potrebbe stato tradito da qualcuno che lo conosceva. All’una e trenta di questa notte sarebbe stato chiamato sul suo cellulare ed invitato ad andare al circolo di via Vincenzo Janfolla, luogo dell’agguato.

Erano presenti tanti ragazzi giovani e anche dei minorenni nel circoletto ricreativo quando il commando composto da sei uomini, in sella su tre moto, giunti sul posto a volto scoperto, hanno sparato all’impazzata. La vittima, dalle prime testimonianze, avrebbe implorato i killer di non sparare proprio per salvaguardare i ragazzini. “Andate via, scappate”, queste le ultime parole prima di essere steso. Gli uomini della polizia hanno sequestrato alcune telecamere di diversi negozi per visionare le immagini. Quegli stessi muschilli ora sono sotto protezione della Questura di Napoli perché potrebbero aver riconosciuto gli uomini che hanno ucciso il giovane boss.



Mario Conforto













