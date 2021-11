64 Visite

MUGNANO – Tutto pronto per l’“Annurca Fest”, l’appuntamento è per sabato a partire dalle ore 10 presso la pista di pattinaggio nel parcheggio del centro commerciale Mugnano. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è organizzata dalla Pro Loco. “Per l’occasione saranno allestiti diversi stand degustativi e anche un laboratorio creativo per i più piccoli- spiega il presidente della Pro Loco Ciro Clemente – L’obiettivo è quello di valorizzare i prodotti tipici locali”. Protagonista indiscussa dell’evento la mela annurca, prodotto d’eccellenza del nostro territorio. “Quest’evento rappresenta una vetrina importante – sottolinea l’assessore al ramo Luisa Zincarelli – Come emerso dagli studi dell’Università Federico II di Napoli, la mela annurca è infatti ricca di proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie, è quindi apprezzabile dedicare un’intera giornata alla sua promozione anche per i più piccoli che potranno avvicinarsi all’educazione alimentare”. L’ingresso è consentito solo con il Green Pass, nel rispetto delle normative anti covid. “Continuano le iniziative sulla nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio che sta portando sul nostro territorio cittadini che provengono da tutta la provincia – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – Stiamo già lavorando, insieme alle associazioni, alle scuole e ai commercianti, ad un ricco calendario di eventi natalizi che vedrà coinvolte tutte le zone della città e che riporterà un’aria di gioia e speranza”.













