Rifiuti, “lo scandalo del trasbordo a Marano”: la denuncia di un cittadino. Il video

84 Visite

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata da un nostro lettore: “Gentile Direttore, ancora più volte effettuano il trasbordo dei rifiuti (peraltro giornata dell’umido) nel cuore della notte ore 4.42 (il prelievo intorno alle 00.45 – e questo lavoro eseguito civilmente ci può stare). Il trasbordo che è vietato per legge, causa un rumore prolungato ed è anche pericolosissimo per la circolazione stradale. È mai possibile che questo operatori non si preoccupino minimamente del disagio che arrecano agli abitanti di una zona peraltro molto popolosa? Senza tener conto eventualmente del percolato che si deposita durante l’operazione stessa? Possibile che gli addetti di questa società non vengano controllati da nessuno tantomeno dal loro dirigente e/o responsabile della sicurezza? La ringrazio per quanto potrà fare. Allego filmato”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS