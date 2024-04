Marano, presentata mozione di indirizzo per trasferire il Giudice di Pace

490 Visite

Marano 24/04/2024

Al Presidente del Consiglio Comunale di Marano

Al Sindaco di Marano

Alla segretaria generale del Comune di Marano

oggetto- MOZIONE DI INDIRIZZO: TRASFERIMENTO GIUDICE DI PACE

I sottoscritti consiglieri comunali, Stefania Fanelli e Luigi Savanelli chiedono che venga posto all’odg ai sensi dell’art. 53 del vigente regolamento di consiglio comunale, nella prima seduta utile di consiglio comunale , la seguente mozione di indirizzo

Premesso:

– che il capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia con lettera del 04 aprile 04 protocollo n. 001998 ha comunicato ai comuni sottoscrittori della Convezione per il Giudice di Pace e cioè ai Sindaci di Marano, Melito, Mugnano , Villaricca, Qualiano, Calvizzano, Giugliano la conferma del mantenimento della sede nel Comune di Marano

-che in seguito al contenzioso, per il mancato esproprio, tra l’ente comunale ed i fratelli Cavallo, proprietari del suolo in cui è ubicata la sede , la sentenza n.3050 del 2018, non appellata e quindi definitiva, del Tribunale di Napoli Nord, ha riconosciuto che il fabbricato di tre livelli sito a Marano in piazza Escrivà de Balaguer, attualmente destinato a Ufficio del Giudice di Pace, è in comproprietà tra i fratelli Antonio e Guido Cavallo (73%) e il Comune di Marano (27%),

-che in virtù di tale sentenza il Comune dovra’ corrispondere un canone mensile ai proprietari

-che in un’ottica di razionalizzazione delle spese in una condizione di dissesto finanziario si rende indispensabile prevedere una sede alternativa

– che ai sensi della delibera di giunta n.4 del 25/01/2024 l’amministrazione ha predisposto il trasferimento di tutti gli uffici comunali dalla sede di Corso Umberto I alla sede di Via S. Nuvoletta

– che trasferire la sede del Giudice di Pace presso il palazzo di Corso Umberto I consentirebbe di mettere in sicurezza tutto l’indotto delle attività commerciali

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARANO IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA a

predisporre tutti gli atti per il trasferimento della sede del Palazzo del Giudice di Pace presso il Palazzo di Corso Umberto I

I consiglieri Comunali

Stefania Fanelli

Luigi Savanelli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews