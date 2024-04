219 Visite

Arzano, blitz negli alloggi comunali: sfratto coatto per lo zio del ras pentito Pasquale Cristiano.. E’ scattato dalle prime ore della mattinata di ieri in via Tavernola, lo sgombero coatto da uno degli alloggi popolari di L.O. occupante senza titolo unitamente alla sua famiglia, l’uomo risulta essere lo zio del ras Pasquale Cristiano.

Polizia locale, Carabinieri e Polizia di Stato, questi ultimi per la gestione dell’ordine pubblico, assieme agli operai della ditta di traslochi, la responsabile di settore del Comune Annunziata, vigili del fuoco ed un’ambulanza sono stati impegnati per alcune ore per poter eseguire lo sfratto dell’abusivo.

Le attività sono state coordinate dal comandante della Polizia locale Biagio Chiariello. L’avvio delle procedure di sgombero sarebbero l’epilogo delle numerose indagini condotte dalla Polizia locale i cui esiti amministrativi erano stati già trasmessi all’ufficio tecnico comunale, alla Prefettura di Napoli e alla Procura della Repubblica di Napoli Nord.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews