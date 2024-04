Marano, 25 aprile con monnezza nei pressi della chiesa del santo patrono. Da mesi inefficienze comunali e inciviltà delle persone

238 Visite

Il 25 aprile, e non solo, con la monnezza a due passi dalla chiesa del santo patrono. In via Parrocchia è ormai emergenza. Tra inefficienze del Comune e inciviltà dei cittadini, il biglietto da visita della chiesa più importante del territorio è questo. Nessuno controlla, nessuno multa, nessuno si fa carico di questa situazione ormai divenuta incresciosa. Possibile che non si riesca a far nulla? Non vi è uno straccio di telecamera né uno straccio di assessore che si concentri su queste e altre situazioni sul fronte ambientale. Il nulla. Ma almeno liberateci della monnezza o dagli incivili.













