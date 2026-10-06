Casavatore. Dal regalo di papà alla pista: la storia di Biagio Nicolella, il piccolo “ElBlazo58”

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Biagio Nicolella, classe 2018, il 12 Ottobre compirà 8 anni.

E’ partito tutto da un regalo di compleanno, frutto della passione innata di papà Andrea, che gli ha regalato una mini moto ed una tuta, con casco, guanti e stivaletti su misura per un bimbetto di appena 5 anni. Da lì la strada ha preso la forma delle curve, il desiderio di andare sempre più veloce, l’ardire di riuscire a fare le curve “col gomito per terra” e l’orgoglio di raccontare alla mamma che aveva consumato le saponette.

Biagio oggi, conosciuto come ElBlazo58, ha partecipato a varie gare, trofeo Opes Italia, trofeo Marco Simoncelli primi passi rientrando sempre tra i primi tre posti col suo team “VLX51”. Debutterà al trofeo Marco Simoncelli nella categoria agonistica junior A, proprio col numero 58 nella gara del 25 Ottobre sul circuito di Misanino.

Un bambino, che conosce tutti i piloti distinguendoli come un vero esperto mentre guarda le gare dei grandi campioni. Che ama uno sport non comune, che molti non comprendono veramente finchè non gli viene mostrato un video. Che continua a chiedere come regali di compleanno accessori per correre in pista. Una passione ed una dote innata, che vanno assecondate e coltivate con entusiasmo e infinita dedizione.













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