GIUGLIANO, LITE TRA MINORENNI: DUE FERITI ACCOLTELLATI, UNO E’ GRAVE

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Questo pomeriggio, i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano sono intervenuti presso una comunità alloggio per minori in via Mascagni 1.

Durante una lite (motivi ancora da chiarire), un minore poi fuggito avrebbe ferito due coetanei con un coltello. Uno di questi è stato portato all’ospedale San Giuliano in codice rosso, l’altro è stato medicato sul posto dal 118.

Dinamica da ricostruire. In corso Ricerche e indagini dei carabinieri.













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