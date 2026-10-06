Caso Caliendo, il Riesame revoca la sospensione per Bergonzoni: confermata quella per Guido Oppido

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Il Tribunale del Riesame ha disposto la revoca della sospensione dall’esercizio della professione medica nei confronti della dottoressa Emma Bergonzoni, accogliendo le motivazioni della difesa.

Tra gli elementi evidenziati nel provvedimento, il collegio rileva che la dottoressa non sarebbe una persona incline al falso e che la sospensione del primario Guido Oppido consente di revocare, nei suoi confronti, il precedente provvedimento interdittivo.

Di fatto, dunque, il Riesame interviene in maniera differente sulle posizioni dei due professionisti.

Resta confermata la sospensione di Guido Oppido per 12 mesi, mentre viene invece annullata la misura cautelare precedentemente disposta nei confronti della sua vice, Emma Bergonzoni.

La dottoressa Bergonzoni e il chirurgo Oppido sono assistiti dall’avvocato e professore Vincenzo Maiello.

Il provvedimento del Riesame segna quindi un passaggio rilevante nella vicenda giudiziaria, con una distinzione netta tra le posizioni dei due professionisti: da una parte la conferma della misura nei confronti del primario, dall’altra la revoca della sospensione per la sua vice.













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