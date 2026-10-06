ItaliaPolitica & PalazzoPrima pagina Legge elettorale, ok della Camera a fiducia su articolo 1 con 226 sì, 147 contrari e 3 astenuti Da redazione - 6 Ottobre 2026 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Condividi Visite: 52 60 VisiteLa Camera conferma la fiducia al Governo, posta sull’articolo 1 della legge elettorale, che disciplina il nuovo sistema di voto per l’elezione dei deputati. I voti a favore sono 226, i contrari 147 e 3 astenuti. © Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews Fascinated Happy Sad Angry Bored Afraid Commenti