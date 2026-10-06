Legge elettorale, ok della Camera a fiducia su articolo 1 con 226 sì, 147 contrari e 3 astenuti

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La Camera conferma la fiducia al Governo, posta sull’articolo 1 della legge elettorale, che disciplina il nuovo sistema di voto per l’elezione dei deputati. I voti a favore sono 226, i contrari 147 e 3 astenuti.

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