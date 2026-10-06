Arbitro colpito da un mattone a Ischia: 12 denunciati, scattano le accuse dopo la sassaiola

Lo scorso 26 settembre, un mattone, lanciato da un tifoso, ha colpito alla tempia l’arbitro dell’incontro calcistico tra A.S.D. Lacco Ameno 2013 e Real S. Giovanni Frattaminore.

Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale.

I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, intervenuti sul posto, hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.

12 le persone identificate e verosimilmente coinvolte negli scontri e nella sassaiola che ha investito l’arbitro 19enne.

2 risponderanno di scavalcamento della recinzione, lancio di pietre sul terreno di gioco e violazione dell’ordinanza comunale di interdizione delle tribune (chiuse per lavori e interdette dal 2022). Si tratta di un 21enne incensurato e un 26enne già noto alle forze dell’ordine.

5 le persone denunciate per accesso all’impianto in violazione dell’ordinanza comunale di interdizione delle tribune. Sarebbero riconducibili allo staff dell’ASD Lacco Ameno 2013.

False dichiarazioni in sede di s.i.t. atte a ostacolare l’identificazione dei responsabili del lancio di oggetti, il reato contestato alle restanti 5 persone. Tra queste 3 già colpiti in passato dal provvedimento di DASPO.