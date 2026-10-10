Terremoto a Panama, magnitudo 7.6. Edifici crollati vicino all’epicentro del sisma e diversi feriti

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Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama, nell’America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l’epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 chilometri a ovest di Pitaloza Arriba. Lo riporta l’istituto geologico statunitense Usgs. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un’altra replica di magnitudo 6. A Penonome molti palazzi gravemente danneggiati. La Farnesina segue la situazione. Si segnalano edifici crollati vicino all’epicentro del sisma e diversi feriti.













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