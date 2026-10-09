Report, il giudice del lavoro dice no: niente reintegro alla conduzione per Ranucci

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Il giudice del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso d’urgenza presentato da Sigfrido Ranucci contro la decisione della Rai di rimuoverlo dalla conduzione di Report. Per il giornalista, dunque, nessun reintegro alla guida del programma al momento.
Nei giorni scorsi era arrivato anche un provvedimento disciplinare nei suoi confronti: una sospensione di dieci giorni senza stipendio. La decisione del Tribunale segna un nuovo passaggio nella vicenda che coinvolge il conduttore e la televisione pubblica.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews