Marano, attività fisica all’aperto promossa dal Comune con il Coni: il Ciaurro diventa una palestra a cielo aperto

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A Marano è già partita l’iniziativa promossa dal Comune per offrire alla cittadinanza la possibilità di praticare attività fisica all’aperto, grazie alla convenzione con Sport e Salute/CONI.

Gli appuntamenti si tengono ogni martedì, giovedì e sabato all’interno della villa comunale del Ciaurro, dove i cittadini possono partecipare alle attività motorie in un contesto all’aria aperta.

L’obiettivo è promuovere lo sport, il movimento e uno stile di vita sano, offrendo alla cittadinanza un’opportunità di praticare attività fisica direttamente sul territorio.

L’iniziativa punta inoltre a favorire la socializzazione e la partecipazione, coinvolgendo cittadini di diverse fasce d’età e valorizzando uno degli spazi verdi della città.

Il Ciaurro diventa così una vera e propria palestra a cielo aperto, con tre appuntamenti settimanali dedicati al benessere e all’attività motoria.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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