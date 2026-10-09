Marano, Izzo lancia l’appello ai commissari: «Subito la pulizia delle caditoie, rischio ulteriori allagamenti con le piogge»

Condividi

Visite: 246

83 Visite

È urgente rivolgere un acceso appello al Prefetto Cardellicchio, nella sua veste di presidente della triade commissariale che attualmente guida le sorti del comune, affinché dia immediato avvio alle operazioni di pulizia delle caditoie. Si tratta di un intervento tanto spesso promesso quanto reiteratamente rimandato, che non può essere ulteriormente posticipato.

L’imminente arrivo dell’inverno e le forti precipitazioni già registrate in questi giorni impongono con carattere di assoluta priorità l’igiene delle griglie di scolo. Tale azione non è soltanto una questione di decoro urbano, ma una misura fondamentale per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per la tutela del patrimonio immobiliare locale, sempre più esposto ai rischi idrogeologici.

Le recenti piogge hanno infatti riportato al centro dell’attenzione pubblica l’annoso problema degli allagamenti stradali, trasformando le carreggiate in vere e proprie fiumare. Questa situazione, che rende la viabilità impraticabile e mette in seria difficoltà pedoni e automobilisti, appare surreale e inaccettabile nel contesto del 2026, richiedendo un intervento risolutivo e tempestivo da parte delle autorità competenti.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti