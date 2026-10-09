NAPOLI VIOLENTA, 38ENNE GAMBIZZATO AI QUARTIEI SPAGNOLI

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Un uomo di 38 anni, con piccoli precedenti alle spalle, è rimasto ferito da un colpo di pistola alle gambe nella notte a Napoli. Gli agenti del commissariato di Montecalvario sono intervenuti intorno all’una presso il pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove era stato appena ricoverato il 38enne, con piccoli precedenti alle spalle.

L’uomo, residente ai Quartieri Spagnoli, non è in pericolo di vita ma ha mostrato un atteggiamento poco collaborativo, tanto da non fornire neanche il luogo in cui si sarebbero verificati i fatti. Sul caso indaga la Polizia di Stato, mentre il 38enne resta ricoverato in ospedale per la ferita agli arti inferiori.













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